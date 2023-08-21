В правительстве Германии поставили на место проармянскую журналистку

Пресс-секретарь федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт посадил на место проармянскую немецкую журналистку Джени Гюнтер, которая попыталась задать ему провокационный вопрос об Азербайджане.

Как передает Day.Az, Гюнтер попыталась сослаться на антиазербайджанский доклад бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо по поводу так называемого "геноцида" жителей Карабаха армянского происхождения.

"Канцлер Германии Олаф Шольц назвал Азербайджан хорошим партнёром. На фоне этого считает ли Германия возможным принять "геноцид" армян в "Нагорном Карабахе" взамен на поставки газа из Азербайджана? - спросила купленная армянским лобби журналистка-провокаторша и получила довольно чёткий ответ от Хебештрайта.

Он заявил, что может только пожать плечами на вопрос, который является пропагандой и попыткой привлечь к себе внимание. Пресс-секретарь федерального правительства попросил Гюнтер не использовать такие методы.

Напомним, что т.н. "экспертное заключение" бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо было подготовлено всего за 9 дней, причем сам он ни разу не побывал там, где якобы происходит этот "геноцид".

Отметим, что ранее ведущий юрист и эксперт в области международного права, советник юридической фирмы Temple Garden Chambers Родни Диксон назвал "доклад" Окампо заказным фейком армян.