Как армяне армянина в Армению не пускают: куда смотрит Совбез ООН?!

Автор: Акпер Гасанов

"Я не знаю. Я вся такая внезапная, несуразная, такая противоречивая вся", - произнесла, срывая с себя шарф, одна из героинь эпизода в кинофильме "Покровские ворота", автором сценария которого был бакинец Леонид Генрихович Зорин, и направилась в комнату аспиранта и ловеласа Костика. Такие же выкрутасы мы наблюдаем и в Армении, где обнаружилось целое поголовье внезапных, несуразных и готовых срывать с себя на бегу персонажей.

Вот, например, решил выступить с заявлением представитель Бюро АРФ Дашнакцутюн Акоп Тер-Хачатурян. Сразу отмечу, что шороху он навел своими умозаключениями предостаточно. А как же иначе, если этот человек, имя коего вызывает устойчивую ассоциацию с траншеей, заявил о том, что в Армении существует "черный список" защитников армянских интересов.

О, сколько нам открытий чудных готовит, как оказалось, вовсе не просвещенья дух, а вполне себе конкретный дашнак, упивающийся, о чем явно свидетельствует растиражированное фото Акопа, любовью к самому себе.

"Уже больше года, как члену Бюро АРФ Дашнакцутюн, сопредседателю Координационного совета армянских организаций Франции Мураду Папазяну запретили въезд в Армению по сфабрикованным обвинениям. И это не единственный случай", - грустно вещает Тер-Хачатурян.

Он считает, что такие ограничения в корне нарушают основополагающие принципы права и демократии.

Серьезно?! Ара, а как же утверждения, согласно которым Армения является то ли маяком, то ли якорем демократии в регионе Южного Кавказа? Как же очередной мыльный пузырь армянской пропаганды? Лопнул? Недолго музыка играла, получается. Никол, получается, не долго танцевал.

И что предлагает дашнак Акоп? Ударить автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и произволу армянской власти? Что-то в этом духе.

"Мы всеми возможными законными способами будем добиваться восстановления нарушенных прав армян диаспоры", - пообещал он тем же тоном, каким "гроссмейстер" Бендер обещал васюкинцам провести в их городе межпланетный шахматный конгресс.

Проще говоря, дашнак Акоп обещал жаловаться на действия официального Еревана. Это куда же, позвольте поинтересоваться, он собирается обращаться? Списка обнародовано не было. Но я бы предложил дашнаку не мелочиться и сразу требовать созыва заседания Совета Безопасности ООН, попутно заказав позорно известному бывшему главному прокурору МУС ООН Луису Морено Окампо составить очередной доклад.

С тем же азартом, с той же готовностью бесстыже лгать, но не про Азербайджан, а лично про премьер-министра РА Никола Пашиняна и тех, кто запрещает Папазяну попасть в Армению. А чтобы труд солиднее выглядел, можно туда добавить рассказ об аресте экс-министра образования РА, оппозиционера Армена Ашотяна, который давно уже сидит за решеткой, в темнице сырой.

Кроме того, над самым богатым человеком Армении Гагиком Царукяном, который отождествляет собой "армянский секрет успеха" своим прозвищем "Тупой Гаго", тоже сгустились тучи. Вроде, как и его хотят к уголовной ответственности привлечь. Сатрапы, держиморды! "Свободу "Тупому Гаго""- такие лозунги должны звучать в Ереване и в других городах Армении! Впрочем, это, возможно, дело будущего.

А пока мы констатируем, что есть пример того, как армяне армянина в Армению не пускают. Как, на фоне этой информации, прикажите воспринимать вопли официального Еревана и мирового армянства по поводу мифической "блокады" носителей паспортов РА, РФ и иных стран армянской национальности в Карабахском экономическом регионе Азербайджана?! Где "глубокая озабоченность" со стороны всех трубадуров и трубадур лживой армянской пропаганды?

Не вижу что-то. Вижу только констатацию со стороны ряда армянских политиков, политологов и прочих членов кружка свидетелей ахинеи рассуждения о том, что Азербайджан поставил РА на колени. Спорить не буду. Но замечу, что эта поза РА очень подходит. Стоя в ней, Армения очень напоминает упомянутую выше героиню "Покровских ворот", которая "вся такая внезапная, несуразная, такая противоречивая вся".