Армения пытается оправдать свою деструктивную деятельность

Армения, игнорируя решения СБ ООН, принятые в связи с оккупацией территорий Азербайджана в течение почти 30 лет, продолжает грубо нарушать нормы и принципы международного права после окончания 44-дневной войны и, в последнее время, делает необоснованные манипулятивные шаги, не ограничивающиеся созывом СБ ООН.

Как сообщает Day.Az, об этом в ответ на вопрос местных СМИ заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"После того, как нелогичные шаги страны потерпели неудачу и не дали никаких результатов, армянская сторона пытается оправдать свою деструктивную деятельность различными отговорками и безосновательными заявлениями.

Министерству иностранных дел Армении следует нормализовать отношения с соседними странами на основе международного права и воздержаться от подрывной деятельности, препятствующей миру в регионе, вместо того, чтобы формировать в армянском обществе нереалистичные ожидания и давать ложные объяснения", - говорится в заявлении.