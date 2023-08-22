Симоньян спалилась

Армянская пропагандистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своих соцсетях опубликовала фото и несколько сообщений о беспилотнике, сбитом ПВО в Истринском районе Подмосковья. Снимок с большой долей вероятности подтверждает, что Симоньян живет в элитном поселке "Княжье озеро", где журналисты-расследователи нашли у ее семьи несколько особняков.

Марго написала в своем телеграм-канале, что обломки упали на соседнем с ее домом улице и выложила при этом фотографию, где на фоне крыш виден дым.

Журналисты проанализировали снимок и пришли к выводу, что в этом случае речь идет об элитном поселке "Княжье озеро" в Истринском районе Подмосковья. Вероятно, на снимке видны крыши домов 641 и 643.

Отмечается, что эта точка находится недалеко от дома, который, согласно опубликованной изданием "Можем объяснить" выписке из Росреестра, принадлежит Симоньян. Еще один дом - 900-метровый особняк - в этом поселке записан на маму пропагандистки.

Кроме того, на снимке Симоньян также видны уличные фонари и ограда той же формы, что и на видео из ролика Навального в 2020 году, где тот раскрывал ее финансовые махинации. Это можно рассматривать как дополнительное подтверждение того факта, что снимок, опубликованный в соцсетях Симоньян, был сделан именно в элитном поселке "Княжье озеро".