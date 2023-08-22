Исключительно новые перспективы для азербайджано-узбекских отношений

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

Укрепление сотрудничества со странами Центральной Азии является основополагающим принципом внешней политики Азербайджана. В нынешнем геополитическом контексте этот подход приобрел исключительное значение. Прошедший год ознаменовался периодом активного сотрудничества между Азербайджаном и экономиками Центральной Азии. Благодаря личным усилиям Президента Ильхама Алиева теперь очевидно, что Каспийское море служит объединяющим элементом между Кавказом и Центральной Азией.

В условиях сохраняющейся глобальной неопределенности и непрекращающейся конфронтации в различных сферах отношения между Азербайджаном и Узбекистаном неизменно сохраняли свою стабильность. Стратегический альянс между Баку и Ташкентом всегда имел первостепенное значение для обеих стран.

И визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан, запланированный на 22-23 августа, является еще одним доказательством этого процветающего сотрудничества.

В июне 2022 года, в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Узбекистан, был подписан ряд важных соглашений, определяющих будущую траекторию двусторонних отношений. Примечательно, что среди них была Декларация об углублении стратегического партнерства и расширении всестороннего сотрудничества, ознаменовавшая новый этап в двусторонних отношениях. В этой декларации выделяются ключевые области сотрудничества, включая расширение торгового и промышленного сотрудничества. Помимо этого, общие обязательства распространяются на укрепление транспортных и логистических сетей, совместное стимулирование роста сельскохозяйственного сектора и приоритетное сотрудничество в военной и военно-политической сферах. В целом на сегодняшний день основу этого продуктивного сотрудничества составляют более 160 соглашений.

Взаимные экономические интересы только укрепляют двусторонние отношения. Таким образом, Узбекистан и Азербайджан могут предоставить друг другу уникальные возможности для обеспечения доступа на новые рынки. Благодаря географическому положению Узбекистана Азербайджан может получить доступ к азиатским рынкам, в то время как Азербайджан может обеспечить узбекской стороне доступ к европейским рынкам.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), или Средний коридор, является ключевым каналом глобальной торговли, представляющим спектр проблем и перспектив для обеих стран. Потенциальные выгоды очевидны, поскольку участие в этой инициативе позволяет Баку и Ташкенту усилить свои экономические возможности, а также предоставляет им возможность расширить свое политическое влияние на международной арене.

В 2022 году объем взаимной торговли между Узбекистаном и Азербайджаном показал значительный рост в годовом исчислении - со 118,9 миллиона долларов до 181,2 миллиона долларов (рост на 52,4 процента). За первое полугодие текущего года товарооборот между двумя странами достиг 84,6 миллиона долларов, что на 1,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время, количество совместных предприятий за последние годы значительно возросло. По состоянию на 1 июля 2023 года в Узбекистане насчитывается 204 предприятия с азербайджанским капиталом (по сравнению с 71 в 2017 году), из которых 67 являются совместными предприятиями и 137 - исключительно азербайджанскими. Только с начала текущего года было создано около 22 совместных предприятий.

Ранее в этом году стороны подписали межправительственное соглашение о создании совместного инвестиционного фонда с капиталом 500 миллионов долларов. Этот фонд призван сыграть существенную роль в укреплении экономического сотрудничества, содействии осуществлению новых совместных инвестиционных проектов и содействии созданию новых возможностей трудоустройства.

Узбекистан также активно участвует в усилиях по восстановлению Карабаха. Президент Шавкат Мирзиеев, выступая на неформальном саммите Тюркского совета в марте 2021 года, заявил о готовности страны внести свой вклад в усилия по восстановлению на освобожденных территориях. Этот вклад в первую очередь включает в себя восстановление исторических достопримечательностей, мечетей, а также культурных и образовательных учреждений. На сегодняшний день самым значимым проектом стало строительство новой современной школы вместимостью 960 учащихся в городе Физули. Провести торжественную церемонию открытия учебного заведения планируется в ходе визита Президента Шавката Мирзиёева в Азербайджан.

Сотрудничество в области энергетики является еще одним столпом во взаимоотношениях между этими двумя странами. Это сотрудничество охватывает как традиционные энергоресурсы, так и возобновляемые источники энергии. В настоящее время Азербайджан и Узбекистан ведут дискуссии, направленные на укрепление партнерства в области ВИЭ. Особое внимание уделяется перспективному созданию совместного предприятия по производству основных компонентов для производства экологически чистой энергии.

Ведущие энергетические корпорации обеих стран, а именно SOCAR и "Узбекнефтегаз", долгое время ведут переговоры о расширении двустороннего сотрудничества. В текущем году компании уже успешно заключили соглашения о создании совместного предприятия, специализирующегося на торговле газом. Кроме того, они укрепили планы по вовлечению "Узбекнефтегаза" в нефтегазовые инициативы Азербайджана, и наоборот.

Налаживание прочного сотрудничества со странами Центральной Азии является фундаментальным краеугольным камнем дальновидной внешней политики Президента Ильхама Алиева. Одновременно, улучшая продуктивное сотрудничество с Европой, Азербайджан эффективно берет на себя роль канала содействия интеграции Центральной Азии с Западом.

В этом контексте как существующие совместные инициативы, так и те, которые намечаются между Азербайджаном и братским Узбекистаном, готовы представить новые транспортные проекты, способствовать реализации энергетических проектов, повысить общий инфраструктурный потенциал, тем самым превратив регион в центр взаимного сотрудничества, который создает преимущества для всех вовлеченных сторон. Эти усилия одновременно открывают новые возможности для укрепления межрегиональных связей, открывая путь к многообещающим перспективам.