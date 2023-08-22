По позициям азербайджанской армии вновь стреляют

С 22:50 21 августа до 02:05 22 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Бирэли (район Дэвэли) и Сайбалы (район Гаракильсе) с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Гараагач Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики и Минкенд Лачинского района, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры по всем указанным направлениям.

Кроме того, 22 августа с 06:15 до 07:20 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий континент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Тертерского, Ходжалинского и Агдамского районов.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.