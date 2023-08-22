Генпрокуратура взялась за сепаратиста в Ханкенди

Следственное управление Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики провело расследование по поводу видеообращения человека в военной форме, проживающего в городе Ханкенди Азербайджанской Республики и представившегося Кареном Матевосяном, опубликованного на русском языке в "Telegram" и других информационных ресурсах от 21 августа.

Как сообщает во вторник Day.Az, данную информацию распространила Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики.

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