МИД Армении перевел стрелки на Вашингтон

Автор: Байрам Эльшадов

Прошло уже около недели с заседания Совбеза ООН, инициированного с целью дискуссии о ситуации на Южном Кавказе. И если в Азербайджане это событие осталось в прошлом, то в Армении не стихают дискуссии о провале, с которым столкнулась армянская дипломатия в Нью-Йорке.

И если в первые часы после указанного события армяне посчитали, что им удалось добиться каких-либо результатов, благодаря пропаганде, то сейчас дым рассеялся и начинает приходить осознание того, что такое понимание ситуации было ошибочным. В первую очередь это происходит из-за того, что со временем уменьшается эмоциональная реакция и начинает превалировать более взвешенный подход. Также этому способствуют "сливы", один из которых мы бы хотели обсудить.

Как стало известным армянским СМИ, благодаря источникам в министерстве иностранных дел Армении, виновным в крахе дипломатической попытки оказать влияние на азербайджанскую сторону оказался Вашингтон. Местные СМИ указывают на то, что после заседания Совета Безопасности председательствующая в Совете Безопсаности страна, то есть-США негласно рекомендовали членам СБ ООН "не представлять к обсуждению проект резолюции".

Ряд изданий и телеграм каналов сразу начали "анализировать" ситуацию и пришли к выводам, основанным на геополитике и противостоянии Востока и Запада, то есть России и США. Эти выводы могли бы быть правильными, но они однобоки и не включают в себя принципы международного права. С другой стороны, это не удивительно, так как местные аналитики следовали именно такой модели в прошедшие три десятилетия, в которой основное внимание уделялось силе, а не международному праву и сотрудничеству.

Есть и еще один аргумент, который указывает на несостоятельность местных журналистов и телеграмных аналитиков. Отсутствие понимания главных целей международных отношений. Конечно, продвижение собственных интересов является важной составляющей этой "игры", но ее правила всегда остаются неизменными. Большие страны не принимают агрессию, так как она нарушает существующий эквиллибриум и делает систему международных отношений непредсказуемой. Увеличение волатильности, даже между маленькими странами, имеет потенциал перелиться в более крупные и региональные проблемы, что не входит в круг интересов мировых держав.

Таким образом, в реальности, большие страны, и в том числе США, заинтересованы в обеспечении стабильности, а не в поддержке надуманных псевдо-гуманитарных аргументов, служащих продвижению политических целей в волатильном регионе, в котором переплетены интересы нескольких крупных государств. В таких условиях, поддержка надуманных аргументов привела бы к значительному изменению геополитической картины и произошли бы значительные сдвиги.

Судя по прошедшим месяцам, Армения предпочитает поддерживать состояние постоянной войны и напряженности, что не является допустимым в сегодняшнем мире. Заседание Совбеза ООН четко показало, что такой подход не устраивает мировое сообщество. Оставим дискуссию о правдоподобности "слива" на усмотрение аналитикам в Армении, в конце-концов, у них намного больше информации по этому вопросу. Однако, логика и понимание системы мировых отношений указывает на то, что Совбез пошел по пути рациональности, соответствия установленным правилам и минимизации рисков для глобальной политической системы.