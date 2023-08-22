Выведены из строя технические средства наблюдения сепаратистов

Выведены из строя технические средства наблюдения незаконных армянских вооруженных формирований, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

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