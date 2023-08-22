https://news.day.az/politics/1591450.html Выведены из строя технические средства наблюдения сепаратистов
Выведены из строя технические средства наблюдения сепаратистов
Выведены из строя технические средства наблюдения незаконных армянских вооруженных формирований, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
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