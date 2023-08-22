ООН распространила письмо Общины Западного Азербайджана относительно Армении, как официальный документ

Община Западного Азербайджана направила письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом начать диалог о безопасном и достойном возвращении изгнанных из Армении азербайджанцев.

Как сообщили во вторник Day.Az в общине, вместо того, чтобы должным образом оценить призыв общины к диалогу, армянская сторона, включая премьер-министра Пашиняна, выступила с заявлениями, отрицающими право азербайджанцев на возвращение и искажающими вопрос Западного Азербайджана.

"В связи с этим Община Западного Азербайджана направила Генеральному секретарю ООН обращение с призывом остановить деструктивные шаги армянской стороны и поощрить участие общины в диалоге по вопросу возвращения. Секретариат ООН направил письма общины Генеральному секретарю ООН и премьер-министру Армении в качестве официальных документов Генеральной Ассамблеи ООН, Совета безопасности и Экономического и социального совета", - говорится в сообщении.

Напомним, что Концепция возвращения, формирующая основные принципы деятельности общины, также была распространена в качестве официального документа ООН.

"С официальным распространением этих документов в ООН мировая общественность наиболее достоверно была проинформирована о целях и принципах деятельности Общины Западного Азербайджана, а также о том, что именно она является инициатором диалога. Все это не оставляет возможности для отрицания права азербайджанцев на возвращение, основанное на международном праве.

Община Западного Азербайджана призывает правительство Армении уважать международное право и права человека, последовать примеру Азербайджана, создавшего условия для возвращения армян в Карабахский регион Азербайджана сразу после войны 2020 года и в настоящее время прилагающего усилия для их реинтеграции, и обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома",- говорится в сообщении.