Как азербайджанские солдаты вывели из строя средства наблюдения сепаратистов

Распространились кадры, на которых азербайджанская армия выводит из строя технические средства наблюдения армянских незаконных вооруженных формирований на территории временной дислокации российского миротворческого контингента.

Как сообщает во вторник Day.Az, на кадрах видно, как технические средства наблюдения и прослушивания в районах, близких к боевым позициям азербайджанской армии и на путях снабжения в Карабахском экономическом районе, размещенные с целью осуществления террористическо-провокационной деятельности против подразделений азербайджанской армии, выведены из строя.

Отметим, что министерство обороны Азербайджана распространило информацию о том, что 21 августа в целях обеспечения безопасности военнослужащих азербайджанской армии, было выведено из строя до 30 технических средств наблюдения и прослушивания, принадлежащих армянским незаконным вооруженным формированиям.

Подразделения азербайджанской армии продолжают деятельность в данном направлении.