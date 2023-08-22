Армяне стреляют в направлении Кяльбаджарского и Гедабейского районов

22 августа с 12:00 до 12:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Азизли, Ашагы Шорджа и Дэрэ Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Йеллиджа Кяльбаджарского района и Дарйурд Гедабейского района, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры по всем указанным направлениям", - говорится в сообщении.