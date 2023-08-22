https://news.day.az/politics/1591535.html Возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского военнослужащего в результате армянской провокации
Возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского военнослужащего в результате армянской провокации
Возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского военнослужащего в результате армянской провокации.
Об этом сообщили во вторник Day.Az в Кяльбаджарской военной прокуратуре.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре