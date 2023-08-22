Возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского военнослужащего в результате армянской провокации

Возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского военнослужащего в результате армянской провокации.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в Кяльбаджарской военной прокуратуре.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.