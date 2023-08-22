https://news.day.az/politics/1591562.html МИД Узбекистана поделился публикацией в связи с государственным визитом Президента Шавката Мирзиёева в Азербайджан
МИД Узбекистана поделился публикацией в связи с государственным визитом Президента Шавката Мирзиёева в Азербайджан
Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало в своем аккаунте в социальной сети "X" (Twitter) сообщение о государственном визите Президента Шавката Мирзиёева в Азербайджан, передает во вторник Day.Az.
"Президент Шавкат Мирзиёев совершил государственный визит в Баку. Сегодня планируется проведение встреч на высоком уровне, на которых лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего углубления связей между странами", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре