Что обсуждали министр обороны Азербайджана и начальник Генштаба ВC Ирана?

22 августа по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенантом Мохаммадом Хосейном Багери.

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, cтороны провели подробный обмен мнениями по ситуации в регионе и вопросам безопасности.

В ходе телефонного разговора были также обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами.