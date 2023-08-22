https://news.day.az/politics/1591628.html Что обсуждали министр обороны Азербайджана и начальник Генштаба ВC Ирана?
Что обсуждали министр обороны Азербайджана и начальник Генштаба ВC Ирана?
22 августа по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенантом Мохаммадом Хосейном Багери.
Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, cтороны провели подробный обмен мнениями по ситуации в регионе и вопросам безопасности.
В ходе телефонного разговора были также обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами.
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