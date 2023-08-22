https://news.day.az/politics/1591650.html Армянские сепаратисты вновь попытались построить фортификационные сооружения
Армянские сепаратисты вновь попытались построить фортификационные сооружения
22 августа около 19:20 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, попытались установить долговременные фортификационные укрепления перед позициями азербайджанской армии, расположенными в Ходжалинском направлении.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
В результате мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, эти работы были немедленно пресечены.
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