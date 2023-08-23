Президент Ильхам Алиев создает новые возможности развития партнерства с Узбекистаном

Автор: Эмин Севдималиев

Вчера состоялся визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан. Визит главы узбекского государства дополнил и без того насыщенную неделю. Без сомнений, встречи между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Шавкатом Мирзиёевым всегда имеют особый интерес для азербайджанской публики. Причин для этого несколько. В первую очередь, это связано с тем, что встречи между главами наших государств стабильно приводят к укреплению двусторонних отношений в различных сферах.

Вторая причина, по которой в Азербайджане ждали встречи Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева заключалась, конечно же, в особых отношениях между нашими странами. Полагаю, многие согласились бы с тем, что отличным показателем отношений между Азербайджаном и Узбекистаном является строительство школы в Физули. Это очень показательно, так как Узбекистан показал поддержку близкому Азербайджану и поддержал работу правительства страны и граждан в сложной восстановительной миссии после 30 лет оккупации.

Эту тему затронул Президент Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы. Сообщив, что 23 августа главы государств будут участвовать в открытии школы, подаренной Азербайджану по личной инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Президент Ильхам Алиев сказал: "Это первый дар иностранного государства в деле восстановления Карабаха, и мы очень высоко ценим этот жест братства, солидарности и поддержки. Не говоря уже о том, что эта школа на самом деле является, я бы сказал, таким дворцом образования. Я в мае, посещая Физули, ознакомился со строительством и воочию увидел масштаб того братского подарка, который Узбекистан нам предоставил".

Слова Президента Ильхама Алиева показывают насколько Азербайджан ценит вклад братского Узбекистана в восстановления Физули. Символично то, что была построенна именно школа, которую можно расценивать как символ будущего и развития.

Открытие школы в Физули укрепит и без того крепкие культурные и социальные узы между Азербайджаном и Узбекистаном.

Однако, встречи между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Шавкатом Мирзиёевым редко ограничиваются дискуссией об одном конкретном аспекте двусторонних отношений. Оба лидера предпочитают фокусироваться на широком спектре вопросов. Переговоры включали в себя сотрудничество в экономической сфере. Президент Ильхам Алиев затронул очень любопытный момент в своей части заявления для прессы, касательно экономического взаимодействия между Азербайджаном и Узбекистаном. Глава государства выразил уверенность в том, что созданный недавно совместный инвестиционный фонд с уставным фондом в 500 миллионов долларов очень быстро освоит эту сумму и надо будет его увеличить.

"Все это говорит опять же о том, что мы идем правильным путем, все, что президенты наметили, выполняется, и, как мы договорились с Шавкатом Миромоновичем несколько лет назад, мы в регулярном режиме контролируем исполнение всех данных поручений. Это один из залогов успеха", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Конечно, 500 миллионов долларов является солидной суммой, на первый взгляд. Однако, учитывая масштабы партнерства между нашими странами, говорить об этой сумме как о достаточной для реализации всех амбиций сложно. С этой точки зрения становится понятно, почему глава государства подчеркивал, что надо будет увеличить сумму фонда.

В дополнении к вышеуказанному, были подписаны договоры в сфере дипломатического, энергетического, медийного и прочих направлений взаимодействия. Президент Ильхам Алиев затронул значимость и перспективы дискуссий, которые проходили в рамках визита.

"То, что было сегодня нам доложено членами делегаций в рамках того, что мы ожидаем в предстоящие, думаю, два-три года, говорит о том, что мы подняли отношения между нашими странами на самый высокий уровень. И неслучайно, что один из документов, который был сегодня подписан, - это документ о создании Высшего межгосударственного совета. Это высокий уровень отношений и индикатор как братских отношений между нашими странами, так и индикатор того, что повестка дня достаточно обширная", - подчеркнул глава государства.

Резюмируя вчерашние события, Президент Ильхам Алиев использовал доступные возможности для создания новых перспектив развития отношений между Азербайджаном и Узбекистаном. Благодаря культурной и исторической близости, нашим странам легко удается создавать необходимые условия для стабильного развития будущих партнерских отношений. Учитывая прошлую траекторию двусторонних связей между Азербайджаном и Узбекистаном, не вызывает сомнение то, что наши страны ждет яркое и взаимовыгодное будущее.