Община Западного Азербайджана осудила предвзятые заявления главы МИД Чехии

Осуждаем озвученные 22 августа далекие от реальности и предвзятые заявления министра иностранных дел Чехии Яна Липавского о якобы существовании "блокады" Лачинской дороги.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана, передает во вторник Day.Az.

"Призываем Чехию не обманываться ложной политикой Армении, уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и не вмешиваться в его внутренние дела. Мы также призываем Чехию оказать давление на Армению, чтобы азербайджанцы, изгнанные из этой страны, могли вернуться в свои дома," - отмечается в заявлении Общины.