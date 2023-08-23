Минобороны опровергает

Информация, распространенная армянской стороной о том, что с 01:05 до 02:00 23 августа подразделения азербайджанской армии якобы подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Армении, расположенные в направлении населенного пункта Юхары Шорча, является ложной, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем эту информацию, распространяемую министерством обороны Армении", - говорится в сообщении.