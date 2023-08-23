https://news.day.az/politics/1591698.html Минобороны опровергает - Армения распространила фейки
Минобороны опровергает - Армения распространила фейки
Информация, распространенная армянской стороной о том, что с 01:05 до 02:00 23 августа подразделения азербайджанской армии якобы подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Армении, расположенные в направлении населенного пункта Юхары Шорча, является ложной, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"Мы категорически опровергаем эту информацию, распространяемую министерством обороны Армении", - говорится в сообщении.
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