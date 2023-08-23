Переходящий через ППП "Лачин" армянин ответил журналистам на азербайджанском языке, что все прошло отлично

Как сообщалось ранее, сегодня ППП "Лачин" в направлении Ханкенди-Горус в очередной раз свободно перешли около 100 человек.

Как сообщает в среду Карабахское бюро Trend, речь одного из жителей армянского происхождения, проходившего через ППП "Лачин", на азербайджанском языке об атмосфере на ППП не осталась незамеченной, передает Day.Az.

На вопрос азербайджанских журналистов относительно процесса перехода через ППП, он ответил, что "все прошло отлично".

Отметим, что это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении гражданских жителей Карабаха армянского происхождения через погранично-пропускной пункт "Лачин" и служит очередным доказательством того, что утверждения Армении о блокаде со стороны Азербайджана Лачинской дороги являются ложью и клеветой.

Напомним, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.