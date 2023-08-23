Если они по настоящему голодают, то почему блокируют дорогу через Агдам

В период после окончания второй Карабахской войны Азербайджан создал все необходимые условия для доставки грузов по дороге Лачин-Ханкенди для жителей армянского происхождения Карабахского региона. Вопреки положениям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Армения, а также незаконные армянские вооруженные формирования использовали эту дорогу в военных целях, в том числе для перевозки мин, что создало серьезные угрозы стабильности и безопасности в регионе. Следующим шагом со стороны Азербайджана стало создание ППП "Лачин", через который, по сей день, обеспечивается безопасный и регулярный проход для жителей Ханкенди.

В то же время, Азербайджан предложил использование дороги Агдам-Ханкенди для доставки грузов. Сразу же после окончания войны в 2020 году Азербайджан предложил МККК свои логистические возможности и инфраструктуру для доставки грузов в Карабахский регион. Однако армянская сторона лично отказалась от поставок по маршрутам через Азербайджан.

Тем не менее, армянская сторона продолжает продвигать свои ложные заявления о так называемой "блокаде", устроенной Азербайджаном жителям Ханкенди, убеждая мировое сообщество принять меры. Все же армянской стороне все реже и реже удается довести свои пропагандистские заявления до конечного результата. Ряд европейских СМИ, проведя собственные расследования, сделал выводы о правдивости этих утверждений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, румынский офис американского еженедельного журнала Newsweek Romania в своей статье утверждает, что "в ситуации настоящего голода немыслимо, чтобы "жертвы" отказывались от продовольствия и перекрывали поставки только потому, что они идут по маршруту, который им не нравится".

Крупнейшая польская газета Dorzeczy с аудиторией в 10,6 миллиона человек в месяц также в своей статье соглашается с идеей, что если бы утверждения о "блокаде" и "гуманитарной катастрофе" были правдивыми, путь через Агдам был бы давно разблокирован.

Многие европейские СМИ склоняются к тому, что этот отказ вызван протестом сепаратистов в Ханкенди, которым просто не выгоден маршрут, по которому невозможно будет перебрасывать своих военных и технику.

Албанское издание Balkanweb утверждает, что "для руководства сепаратистов в

Ханкенди крайне важно использовать дорогу Лачин-Ханкенди. Именно эта дорога используется для ротации личного состава, переброски оружия и боеприпасов, а также проникновения террористов".

В статье, опубликованной официальным партнером CNN International Commercial в Чехии, также утверждается, что сепаратисты блокируют поддерживаемый ЕС альтернативный

маршрут доставки гуманитарной помощи, который проходит через Агдам в Карабахе, так как это перекроет поставки нелегальных грузов.

Одно из самых популярных изданий Литвы - Delfi - с охватом аудитории в 33 миллиона человек в месяц также поддерживает идею о том, что сепаратисты в Ханкенди отказываются от использования дорогу через Агдам именно потому, что доступ к армянскому оружию и незаконным военным формироваям будет перекрыт.

Все это доказывает, что Армения в очередной раз претерпевает поражение на глобальном информационном поле. Все меньше и меньше сторонников у этой страны, готовых верить нелепым обвинениям в сторону Азербайджана.

Азербайджан же продолжает прилагать все усилия для нормализации ситуации в регионе, вопреки постоянным провокациям с армянской стороны, и стремится интегрировать жителей Карабахского региона в азербайджанское общество.