Гафанский аэропорт: Армения раскручивает спираль эскалации в регионе

Автор: Мехти Ахмедзаде

На днях Армения вопреки всем международным нормам, да и вообще логике в целом, заявила о введении в эксплуатацию аэропорта в приграничном с Азербайджаном Гафане. Подобный шаг, конечно же, является провокацией Еревана, который намерен помешать любым мирным инициативам в регионе, в частности, демаркации и делимитации границ. Последствия, а именно угроза для гражданской авиации, армянскую сторону вовсе не волнуют. Правительство Пашиняна наплевательски относится к тем, кто может воспользоваться этим аэропортом.

Сперва отметим, что Гафанский район занимает важное место в Зангезуре. Протянувшийся между Нахчываном и Карабахом, он расположен в местности, окруженной горными хребтами Баргушад, Зангезур и Мехри, в ущельях Гыги и Охчу. До 1920 года являлся провинцией Зангезурского уезда Гянджинской губернии. В результате политических игр в 1917-1920 годах, как и другие районы Зангезура, Гафан стал административным районом Армянской ССР, а с 9 сентября 1930 года функционировал как самостоятельный район.

Ныне армянская сторона использует город для торможения процесса делимитации условной границы. Гафанский аэропорт расположен буквально в нескольких метрах от условной границы между Азербайджаном и Арменией. Процесс делимитации государственной границы между двумя странами через соответствующие комиссии в настоящее время находится на начальной стадии. В ситуации, когда прогресс отсутствует и основа делимитации границы не определена, использование такой инфраструктуры, как аэропорт, в непосредственной близости от условной линии границы служит предопределению результата процесса делимитации. В ходе процесса установления государственных границ важно, чтобы стороны воздерживались от односторонних шагов, которые могут помешать правильному распределению.

Кроме того, тот факт, что аэропорт и его взлетно-посадочная полоса находятся в непосредственной близости от условной границы двух стран, между которыми де-факто существует напряженная военная ситуация (а поддерживает ее настроенный на реванш Ереван), выполнение гражданских рейсов в аэропорт в приграничной зоне с высоким риском, ведь здесь находятся военные объекты и войска. Открытие Гафанского аэропорта без согласования с Баку может привести к напряженности между сторонами и возникновению непредвиденных рисков для гражданской авиации. Но правительство Пашиняна, по-видимому, это мало волнует. Армения понимает, что Азербайджан не намерен молча сидеть и наблюдать за происходящим и надеется на то, что какой-нибудь инцидент да и случится, чтобы была возможность поднять этот вопрос на международной арене против нашей страны.

Поэтому армянские самолеты нынче приземляющиеся и взлетающие в аэропорту Гафан, летают в пределах 200-300 метров от условной границы и это совершенно не соответствует существующей международной практике в этой сфере.

Почему?

Во-первых, отметим, что в мире существуют приграничные и трансграничные аэропорты. Но во всех случаях, это регулируется законодательством - либо общеевропейским, либо же двусторонним. Так, например аэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург одновременно обслуживает три разных города: Базель (Швейцария), Мюлуз (Франция) и Фрайбург (Германия). Базель является крупнейшим из трех, а также ближайшим к аэропорту, что отражено в его коде IATA. Аэропорт полностью находится во Франции, Швейцария пользуется некоторыми экстерриториальными правами благодаря специальному двустороннему договору, который делает его во многих отношениях не французским, а швейцарским аэропортом. Немецкие власти также были представлены в некоторых органах управления.

Следует учитывать, что все международные документы, в том числе Чикагская конвенция, регулирующая отношения в сфере гражданской авиации, основаны на сотрудничестве, взаимном доверии и признании между государствами-участниками. В мировой практике работа аэропортов на территории, приближенной к границам государств, основывается на сотрудничестве и координации соответствующих государств в каждом случае и исключает одностороннее действие. Например, аэропорт Никосии на острове Кипр прекратил работу из-за отсутствия взаимного согласия. Аналогично, аэропорт Гибралтара работает по соглашению между Великобританией и Испанией, с 2008 года обе стороны оспаривают работу аэропорта.

С чего вдруг Армения возомнила, что она может быть уникумом в подобной реальности, непонятно, но односторонние полеты в аэропорт Гафан никак не соответствуют никаким рамкам и служат намеренному обострению ситуации.

Во-вторых, в международной практике государства определяют минимальное расстояние и минимальную высоту пролета самолетов над военными объектами и границами. Например, согласно правилам США, самолеты, приближающиеся к их границе, должны лететь на минимальной высоте 2000 футов (600 м). Кроме того, иногда бывают ограничения на пересечение границы. То есть нельзя приближаться к ней на сколько-то метров. Фактически для американцев - это все военные угрозы. Низколетящие самолеты одной стороны, заходя на посадку и приземляясь в аэропорту, расположенном в зоне военных действий двух государств представляют военный риск для другой стороны.

Но самолеты Армении вылетая в Гафан или из него, не собираются следовать каким-либо правилам и неизбежно будут нарушать наше воздушное пространство, ведь разделяют нас буквально 10 метров и, ко всему прочему, нет никаких гарантий, что рейсы будут действительно гражданскими, как утверждает армянская сторона.

Все прекрасно знают, что слово Еревана не стоит и гроша. Как показала недавняя история, есть серьезные основания предполагать, что под видом "гражданского" Армения попытается использовать данный аэропорт для военных целей, как это было с Ходжалинским аэропортом. Все прекрасно помнят, как аэропорт в Ходжалы неоднократно пытались объявить международным и перезапустить несколько раз за последние десятилетия, но на практике он занимался лишь тем, что служил площадкой для посадки армянских вертолетов, перебрасывающих армянских военных и вооружения на территорию Азербайджана.

Если выяснится, что Ереван перевозит военные грузы и посредством функционирования этого аэропорта создается угроза для нашей страны, то, конечно, эта угроза будет нейтрализована. У Азербайджана есть для этого все возможности.

Анализ существующих подобных случаев показывает, что работа аэропортов, расположенных вблизи границы, происходит без исключения на основе взаимной деятельности и сотрудничества соответствующих государств, где односторонняя деятельность исключена. В случае же с аэропортом Гафана, мало того, что между Азербайджаном и Арменией нет какого-либо соглашения, не заключен даже мирный договор, подписание которого затягивается исключительно по вине Еревана. Чтобы не пыталось придумать армянское правительство, такие односторонние провокационные шаги Армении, как открытие Гафанского аэропорта, не останутся без ответа. Для реализации таких трансграничных проектов Армения должна подписать мирный договор с Азербайджаном, необходимо затем провести делимитацию и демаркацию границы, а на следующем этапе провести взаимные консультации, чтобы достичь договоренностей по трансграничным проектам. Только после всего этого можно говорить об их реализации. Игнорирование Арменией международного права и правил гражданской авиации, строительство аэропорта в нескольких десятках метров от границы другого государства, с которым Ереван не имеет никаких соглашений - это нонсенс.