Великобритания отказывается манипулировать Совбезом ООН ради армян

- резолюции "по гуманитарной ситуации в Карабахе" не будет

Великобритания не намерена представлять в Совет Безопасности ООН резолюцию или заявление относительно "гуманитарной ситуации в Карабахе".

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении посольства страны в Ереване в ответ на вопрос армянских СМИ.

"Великобритания призывает уважать решение Международного суда от февраля 2023 года", - говорится в заявлении.

Таким образом, Армению с ее необоснованными претензиями в отношении Азербайджана в очередной раз поставили на место. Неопровержимые доказательства того, что жители армянского происхождения в Ханкенди не находятся в так называемой "блокаде", движение через Лачинскую дорогу свободно, а также многочисленные кадры, опубликованные в соцсетях самими людьми, проживающими в городе, говорят сами за себя. Армения, пытающаяся ввести в заблуждение мировое сообщество, в очередной раз терпит поражение на информационном поле.