Великобритания отказывается манипулировать Совбезом ООН ради армян - резолюции "по гуманитарной ситуации в Карабахе" не будет
Великобритания не намерена представлять в Совет Безопасности ООН резолюцию или заявление относительно "гуманитарной ситуации в Карабахе".
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении посольства страны в Ереване в ответ на вопрос армянских СМИ.
"Великобритания призывает уважать решение Международного суда от февраля 2023 года", - говорится в заявлении.
Таким образом, Армению с ее необоснованными претензиями в отношении Азербайджана в очередной раз поставили на место. Неопровержимые доказательства того, что жители армянского происхождения в Ханкенди не находятся в так называемой "блокаде", движение через Лачинскую дорогу свободно, а также многочисленные кадры, опубликованные в соцсетях самими людьми, проживающими в городе, говорят сами за себя. Армения, пытающаяся ввести в заблуждение мировое сообщество, в очередной раз терпит поражение на информационном поле.
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