Азербайджан потребовал от Канады уважения к территориальной целостности и суверенитета

Требуем от канадской стороны, чтобы она воздержалась от провокационных шагов и уважала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, озвученные ею во время выступления на мероприятии армянской общины.

"Если Канада действительно хочет обеспечить стабильный мир в регионе, то она должна действовать в соответствии с требованиями норм и принципов международного права. Противоположное же является не чем иным, как нанесением ущерба процессу установления мира в регионе", - говорится в комментарии.

Отметим, что министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, выступая на мероприятии армянской общины, высказалась против территориальной целостности и суверенитета нашей страны.