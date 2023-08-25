Лживый антиазербайджанский доклад Окампо нацелен на подрыв мира в регионе

В докладе бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо не приводится никаких доказательств в поддержку главного утверждения о том, что в Карабахе в настоящее время совершается геноцид.

Как передает Day.Az, об этом в своей статье, опубликованной на влиятельном американском сайте Jurist, написал ведущий юрист и эксперт в области международного права Родни Диксон, который тщательно изучил заключение Окампо. Напомним, что бывший прокурор подготовил свой предвзятый антиазербайджанский доклад всего лишь за 9 дней. Причем, он никогда не был в Карабахе.

Подчеркнем, что Диксон обладает особым опытом в делах, связанных с предполагаемыми геноцидами и преступлениями против человечества, выступая в МТБЮ (Международный трибунал по бывшей Югославии), МТР (Международный трибунал по Руанде) и МУС (Международный уголовный суд).

По словам Диксона, Окампо не должен выдвигать такие серьезные обвинения без тщательного изучения.

"Его провокационные утверждения могут подорвать мирный процесс между Баку и Ереваном. Мирное урегулирование как никогда близко благодаря посредничеству США и ЕС: правительство Армении заявило о готовности признать Карабах частью Азербайджана - такова была позиция международного сообщества в соответствии с нормами международного права. Армяне захватили эту территорию в 1990-х годах и изгнали сотни тысяч проживавших там азербайджанцев", - пишет Диксон.

Он напомнил, что доклад Окампо было подготовлено от имени тех, кто может потерять всё в случае заключения мирного соглашения: самопровозглашенного незаконного образования.

"Публикация отчета бывшего прокурора совпадает с растущими перспективами урегулирования и предстоящей реинтеграцией региона в состав Азербайджана. Содержащиеся в нем утверждения могут ограничить возможности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в достижении мира. При внимательном изучении утверждений, содержащихся в заключении, становится очевидно, что они абсолютно необоснованны.

В нем говорится, что Азербайджан якобы осуществляет "блокаду" Карабаха, которая привела к "массовому голоду", а значит, к условиям жизни. По итогам войны 2020 года Баку вернул себе свою международно признанную территорию. В том числе и район, через который проходит Лачинская дорога, связывающая Армению с Карабахом. Азербайджан установил на этой дороге погранично-пропускной пункт, который необходим для того, чтобы остановить незаконную переброску оружия, военной техники и личного состава на его суверенную территорию. Дорога остается открытой для гуманитарной помощи, поставляемой Международным комитетом Красного Креста (МККК). Красный Крест в свою очередь подтвердил, что были факты неправомерного использования его эмблемы для провоза контрабанды. Недавно МККК также отметил, что с декабря 2022 г. он предоставил значительное количество медицинских, продовольственных и других грузов и продолжает эвакуировать людей, нуждающихся в медицинской помощи", - отмечает Диксон, подчеркивая, что в заключении опускаются все эти факты.

По его словам, в докладе бывшего прокурора не упоминается, что Азербайджан предложил альтернативный маршрут (Агдам-Ханкенди), по которому МККК и правительство могли бы снабжать этнических армян, проживающих в Карабахе: "Предложение было признано со стороны ЕС. Однако данное оно было отвергнуто т.н. "властями" Карабаха. Эти обстоятельства, безусловно, необходимо учитывать, особенно когда утверждается, что Азербайджан якобы намеренно создает условия, направленные на физическое уничтожение проживающих там людей".

Диксон также довел до внимания, что информация, которая явно подрывает выводы заключения, просто опущена.

"Очень серьезное обвинение в геноциде, исходящее от лица, имеющего авторитет в международном праве, налагает определенные обязательства по представлению и взвешиванию всех доказательств. Поэтому нельзя допустить того, чтобы эти важные моменты оставались без внимания. Кроме того, в международном праве геноцид имеет высокий порог - конкретное намерение физически уничтожить группу полностью или частично. Заявление о наличии такого намерения может быть выдвинуто с крайней осторожностью и при условии, что оно однозначно подтверждено, как это подчеркивалось различными международными судами. В заключении игнорируется устоявшаяся позиция международного права. Учитывая, что в нём также утверждается, что геноцид уже осуществляется, любопытно, что в нем не говорится о материальном воздействии на местное население.

На прошлой неделе по просьбе Армении состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в Карабахе. Хотя многие выступавшие отмечали, что вопрос о гуманитарной помощи политизирован, ни один из докладчиков, кроме посла Армении, не упомянул слов "геноцид" или "этническая чистка". Однако высокопоставленный представитель ООН по вопросам гуманитарной помощи Эдем Восорну заявил, что доставка гуманитарной помощи должна быть возобновлена по любым доступным маршрутам. По окончании сессии Совет не сделал никакого заявления. Беспочвенные обвинения, содержащиеся в заключении, не дают никаких оснований для международных действий.

Важно не допустить, чтобы непроверенные выводы заключения Окампо помешали мирному процессу между Арменией и Азербайджаном. Его публикация, напротив, должна побудить международное сообщество к удвоению посреднических усилий, направленных на достижение прочного мира", - пишет Родни Диксон.