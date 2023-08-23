Крысиные бега в Ханкенди

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как сепаратисты грызутся между собой в Ханкенди. Представляем вашему вниманию текст публикации:

"Удивительные вещи происходят в лагере карабахских сепаратистов - причем чем дальше, тем удивительнее. По слухам, просочившимся в армянские СМИ, совсем скоро состоится встреча между властями Азербайджана и представителями карабахских армян. Примечательно, что те же СМИ сообщают, что карабахских на этой встрече будет представлять Самвел Бабаян.

Тот самый Бабаян, который на протяжении всех последних месяцев из кожи вон лез для того, чтобы показать Азербайджану, что он - именно тот, кто "все устроит" и "за интеграцию". Тем не менее, важно понимать: что бы там Бабаян ни говорил, рассчитывать на армянскую искренность нам не приходится. К сожалению, мы через это проходили уже сотни раз.

Ну а для Бабаяна эти слухи, конечно, только на пользу. В стане карабахских сепаратистов сейчас очень неспокойно, идет борьба всех со всеми. В этой ситуации Самвел вырывается вперед в своеобразных крысиных бегах. Бабаян ближе всех своих конкурентов, и особенно Рубена Варданяна, к тому, чтобы стать посредником в запуске интеграционных процессов. Сам Бабаян рассчитывает на то, что благодаря своему "вкладу" он сможет уйти от ответственности за содеянные им преступления.

Решать это, правда, не ему - а властям Азербайджана, но шансы у Самвела действительно есть. Что ж, ждать осталось недолго.

П.С. К слову, армянские СМИ уже рассуждают о том, что Самвел Бабаян решил объединить свои усилия с Араиком Арутюняном. Якобы эти двое собираются создать условия для запуска интеграции армян Карабаха в азербайджанское правовое поле - причем если Араик и раньше пытался что-то сделать, то Самвел обменял свою поддержку на "монопольное право торговать топливом, которое будет поступать из Азербайджана".

Смешнее всего будет наблюдать за лицами и Араика и Самвела тогда, когда они поймут, что играть на равных с Баку им никто не позволит".