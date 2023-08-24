Даже Макрон опроверг армянскую ложь в докладе Окампо

На днях бывший прокурор Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо опубликовал лживый антиазербайджанский доклад, подготовленный всего лишь за 9 дней, где с "умным" выражением лица заявил, что Азербайджан якобы совершает "геноцид" в отношении армянского меньшинства в Карабахе. Причем, Окампо никогда не бывал на этой территории, чтобы его оценка хоть немного казалась правдивой.

С того дня предвзятый "доклад" был опровергнут ведущим юристом и экспертом в области международного права Родни Диксоном, который тщательно изучил заключение Окампо. Диксон обладает особым опытом в делах, связанных с предполагаемыми геноцидами и преступлениями против человечества, выступая в МТБЮ (Международный трибунал по бывшей Югославии), МТР (Международный трибунал по Руанде) и МУС (Международный уголовный суд).

А сегодня в гроб армянской пропаганды забил последние гвозди аж сам президент Франции, Эммануэль Макрон. Французский лидер, как известно, питает любовь к Армении как минимум ввиду армянского электората, который обитает в его стране и постоянно дает за него голоса. Но казаться сумасшедшим Макрону не хотелось, ибо только человек с серьезными психическими отклонениями может согласиться с докладом Окампо.

В общем, стало известно, что Макрон, отвечая на вопрос журналиста французского издания Le Point о докладе бывшего прокурора МУС, в котором тот расценивает ситуацию в Карабахе как "геноцид", опроверг эту армянскую байку.

"Я бы воздержался от слишком поспешного употребления этого термина", - сказал французский лидер.

Таким образом, он отказался называть "геноцидом" цирк, устроенный армянской провокационной машиной, а во-вторых, тоже полностью поставил под сомнение скандальное заключение Окампо.

Армяне настолько "перестарались" в своей этой пропаганде, что надоели даже своему ярому фанату. Макрон направил им конкретный месседж - "никакого геноцида в Карабахе нет!".