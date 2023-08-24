https://news.day.az/politics/1591956.html Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
23 августа в 23:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Истису подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Истису Кяльбаджарского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.
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