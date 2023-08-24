Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

23 августа в 23:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Истису подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Истису Кяльбаджарского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.