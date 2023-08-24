Президент Ильхам Алиев не примет главу МИД Бельгии из-за ее проармянской позиции.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб, находясь с визитом в Армении, сделала далекие от реальности, проармянские заявления, не имеющие ничего общего с ситуацией в регионе.

Глава МИД Бельгии прибывает сегодня в Азербайджан в рамках визита в регион.

Президент Ильхам Алиев обычно принимает глав МИД иностранных государств, посещающих с визитом страну, проводится обмен мнениями по двусторонним связям государств, актуальным вопросам в регионе и мире.

По информации Trend, глава государства не примет министра иностранных дел Бельгии из-за ее проармянской позиции и необоснованных заявлений, озвученных в ходе визита в Армению.

Отметим, что предусмотрена встреча главы МИД Бельгии с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Напомним, что 22 августа начался визит в регион министра иностранных дел Бельгии Хаджи Лабиб. Сначала она посетила Армению, а 23 августа - Грузию. Лабиб, посетившая памятник так называемому "геноциду армян" в Армении, на встречах с министром иностранных дел и премьер-министром этой страны еще раз продемонстрировала свою проармянскую позицию и высказала необоснованные претензии в адрес Азербайджана.