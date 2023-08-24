Армянская провокация на Международном молодежном форуме “Eurasia Global” в России

Представители Армении выступили в Оренбурге под флагами Армении и непризнанного сепаратистского образования на Международном молодежном форуме "Eurasia Global".

Как сообщает в четверг Day.Az, на данный момент нет информации о том, как организаторы допустили такое нарушение.

Отметим, что провокация была совершена на форуме, который проводится под эгидой "Росмолодёжь", Федерального агентства по делам молодежи.