https://news.day.az/politics/1592033.html Армянская провокация на Международном молодежном форуме “Eurasia Global” в России
Армянская провокация на Международном молодежном форуме “Eurasia Global” в России
Представители Армении выступили в Оренбурге под флагами Армении и непризнанного сепаратистского образования на Международном молодежном форуме "Eurasia Global".
Как сообщает в четверг Day.Az, на данный момент нет информации о том, как организаторы допустили такое нарушение.
Отметим, что провокация была совершена на форуме, который проводится под эгидой "Росмолодёжь", Федерального агентства по делам молодежи.
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