https://news.day.az/politics/1592034.html В Ходжалы трактор подорвался на мине - ФОТО
В Ходжалы трактор подорвался на мине - ФОТО
В Ходжалы трактор подорвался на мине, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана.
Согласно информации, сегодня около 11:30 в отделение полиции поступила информация о том, что при проведении хозяйственных работ в районе села Мадаткенд Ходжалинского района на противотанковой мине подорвался трактор.
Было отмечено, что пострадавших в результате взрыва нет.
По факту взрыва мины проводится расследование.
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