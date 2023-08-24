В Ходжалы трактор подорвался на мине, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана.

Согласно информации, сегодня около 11:30 в отделение полиции поступила информация о том, что при проведении хозяйственных работ в районе села Мадаткенд Ходжалинского района на противотанковой мине подорвался трактор.

Было отмечено, что пострадавших в результате взрыва нет.

По факту взрыва мины проводится расследование.