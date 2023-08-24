https://news.day.az/politics/1592080.html Глава бельгийской дипломатии Хаджа Лабиб прибыла в Баку
Глава бельгийской дипломатии Хаджа Лабиб прибыла в Баку
Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб прибыла в Баку.
Как сообщает Day.Az, она находится в Баку в рамках визита в регион. До этого Лабиб находилась с визитом в Армении и Грузии.
Сегодня ожидается совместный брифинг Х.Лабиб с министром с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
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