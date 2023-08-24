Глава бельгийской дипломатии Хаджа Лабиб прибыла в Баку

Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб прибыла в Баку.

Как сообщает Day.Az, она находится в Баку в рамках визита в регион. До этого Лабиб находилась с визитом в Армении и Грузии.

Сегодня ожидается совместный брифинг Х.Лабиб с министром с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.