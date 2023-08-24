Армянские жители Карабаха в очередной раз беспрепятственно пересекли ППП "Лачин"

Армянские жители Карабахского региона Азербайджана беспрепятственно пересекают ППП "Лачин".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня был в очередной раз обеспечен свободный переход армянских жителей Карабаха через ППП "Лачин". Сначала были проверены их документы, а затем обеспечен их переход.

Отметим, что это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий в пересечении армянскими жителями ППП "Лачин" и служит очередным доказательством того, что утверждения Армении о якобы "блокаде" Азербайджаном Лачинской дороги являются ложью.

Напомним, что в целях предотвращения осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.