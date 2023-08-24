Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом Гросси написал в социальной сети "Х" (Twitter).

"Благодаря сотрудничеству с МАГАТЭ и ядерной науке Азербайджан заметно утроил производство хлопка. Мы продолжим работать с Азербайджаном, который председательствует в Движении неприсоединения с такими инициативами, как "Лучи надежды" для достижения глобальных целей ДН. Благодарим МИД Азербайджана за оказанную поддержку", - говорится в публикации.