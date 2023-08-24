"Новая газета" поддалась армянскому давлению

Российское издание "Новая газета" удалило статью "Карабах - самоосажденная крепость" Елены Романовой, после нападок со стороны армянских читателей.

Как передает Day.Az, выложив статью на странице в Facebook, автор материала прокомментировала собственную публикацию словами "блокада - это когда пулеметчики по периметру и выехать нельзя. А когда вы морите своих детей, если можно получать продовольствие из Азербайджана - это не блокада, это спектакль".

Армения с каждым днем теряет сторонников на информационном поле, и все больше и больше мировых СМИ опровергают нелепые доводы армянской стороны. Естественно, армянские пользователи соцсетей, высказывая недовольство, обвинили Романову "в предвзятом отношении". В итоге автору пришлось удалить свою публикацию.

Давление армянских читателей распространилось и на само издание, в результате чего сама статья была удалена.

Однако наличие неопровержимых доказательств того, что дорога Лачин-Ханкенди открыта и азербайджанской стороной обеспечено свободное передвижение по ней в очередной раз пресекает на корню армянскую пропаганду о якобы существовании так называемой "блокады". Стоит также напомнить, что именно армянская сторона отказалась от поставок гуманитарных грузов через дорогу Агдам-Ханкенди, поэтому, как и отметила автор "Новой газеты", нелепые доводы армян это не что иное как спектакль.

-------

15:08

Армяне атаковали журналистку российского издания "Новая газета" после публикации статьи "Карабах - самоосажденная крепость", передает в четверг Day.Az.

Выложив статью на странице в Facebook, автор материала Елена Романова прокомментировала собственную публикацию словами "блокада - это когда пулеметчики по периметру и выехать нельзя. А когда вы морите своих детей, если можно получать продовольствие из Азербайджана - это не блокада, это спектакль".

Армения с каждым днем теряет сторонников на информационном поле, и все больше и больше мировых СМИ опровергают нелепые доводы армянской стороны. Естественно, армянские пользователи соцсетей, высказывая недовольство, обвинили Романову "в предвзятом отношении". В итоге автору пришлось удалить свою публикацию.

Однако наличие неопровержимых доказательств того, что дорога Лачин-Ханкенди открыта и азербайджанской стороной обеспечено свободное передвижение по ней в очередной раз пресекает на корню армянскую пропаганду о якобы существовании так называемой "блокады". Стоит также напомнить, что именно армянская сторона отказалась от поставок гуманитарных грузов через дорогу Агдам-Ханкенди, поэтому, как и отметила автор "Новой газеты", нелепые доводы армян это не что иное как спектакль.