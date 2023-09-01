В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Первого заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ о том, как во Франции возникли серьезные проблемы и в сфере образования.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

За последние несколько лет быстро растущая инфляция во Франции разрушила систему образования. Стоимость жизни стала невыносимой для многих студентов университетов в стране, поскольку экономическая ситуация продолжает снижать их покупательную способность.

Многие даже жалуются на свою повседневную жизнь и сообщают, что получаемая ими стипендия становится все меньше и меньше.

Национальный союз студентов Франции (Union nationale des étudiants de France или UNEF) - крупнейший национальный студенческий союз Франции. Исторически он близок к Социалистической партии, многие ее члены вступили в партию после окончания студенческой жизни.

Союз осуществляет деятельность, чтобы представлять интересы студентов в национальных и местных органах власти, политических партиях, государственных органах, занимающихся высшим образованием, и администрации университетов. Организация также активно действует на международной арене.

Согласно результатам отчета, опубликованного 14 августа этого года Национальным союзом студентов Франции (UNEF), из-за инфляции стоимость обучения во Франции на следующий учебный год (2023/2024) вырастет на 6,47% (примерно на 600 евро).

"Мы постепенно приближаемся к стадии серьезной студенческой бедности, и ее развитие ухудшается с каждым годом", - предупреждает UNEF.

Местные студенты также жалуются на отсутствие доступа к медицинским услугам. Обычно они вынуждены отказываться от медицинских услуг, чтобы сэкономить средства. Согласно информации, опубликованной UNEF, в 2022 году 38% студентов не могли воспользоваться медицинскими услугами по вышеуказанной причине. Студенческая организация обвиняет французское правительство в непринятии мер по улучшению социального положения.

По официальным данным, озвученным Францией, хотя инфляция в стране составляет 4,3%, рост цен еще больше. Таким образом, финансовая помощь в размере 400 евро, выделенная правительством 16 августа 2023 года бедным семьям в качестве поддержки школьных расходов, не компенсируется ростом цен.

В дополнение к отчету студенческий союз UNEF осудил неадекватность действий правительства для удовлетворения насущных потребностей этих молодых людей, ищущих лучшее будущее.

"За последние пять лет государственная политика правительства президента Эммануэля Макрона в отношении студентов далеко не оправдала ожиданий. Студенты получали одно ложное обещание за другим и половинчатые меры, поэтому их положение не улучшается", - говорится в докладе.

Дело в том, что жалоба студентов пытается показать самые тонкие факты о правительственной реформе образования. Это показывает, что первый пятилетний срок Макрона - это тот, в который было инвестировано меньше всего за последние 15 лет: инвестиции в прямую помощь были на 21,13% меньше, чем при тогдашнем президенте Николя Саркози в 2007-2012 годах, и на 55,86% меньше, чем при тогдашнем президенте Николя Саркози.

Существует и другая пояснительная трактовка вопроса. Правительство Макрона больше озабочено внешней политикой, чем преодолением внутренних недостатков страны или, проще говоря, ненужным вмешательством французского правительства в политику других стран. В мире политики каждый был свидетелем того, как много государств было уничтожено такой системой управления. Если учесть, что от экономического спада в стране страдают не только студенты, но и пенсионеры и даже профессорско-преподавательский состав, то можно сказать, что в ближайшие несколько лет Францию можно будет рассматривать как самое хаотичное место.

Кстати, улица Тиранти, расположенная в центре Ниццы, которая считается одним из самых туристических городов Франции, стала местом для наркоманов. Тьерри, владелец коммерческого магазина, расположенного на той же улице, говорит, что на него тоже напали наркоманы. В мэрии признают, что знают о проблеме, говорят жителям, что бессильны в этом вопросе и перекладывают всю ответственность на французскую полицию.

Таким образом, все процессы еще раз показывают, что неумение делать выводы из ошибок и неправильного управления является фактором, ведущим к краху страны. Правление Макрона во Франции до сих пор не устраняет постепенно эти недостатки. Наоборот, оказывает непосредственную поддержку стране-агрессору под названием Армения, находящейся в 5 тыс. км от ее страны, и стимулирует углубление конфликта в регионе Южного Кавказа. Этот прогресс также показывает, что через какое-то время Франция может стать следующим и единственным центром сепаратистов, покидающих Карабах.