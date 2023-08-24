Джейхун Байрамов принял министра иностранных дел Бельгии Хаджу Лабиб.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в социальной сети "X" (Twitter).

Главы двух ведомств провели встречи в двустороннем и расширенном составах. В ходе переговоров стороны обсудили повестку дня двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также ситуацию в регионе.

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