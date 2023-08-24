https://news.day.az/politics/1592150.html МИД Азербайджана поздравляют Украину с Днем независимости
МИД Азербайджана поздравляют Украину с Днем независимости
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Украину с Днем независимости.
Как сообщает в четверг Day.Az, в связи с этим на странице МИД Азербайджана в соцсети размещена соответствующая публикация.
"Поздравляем дружественные украинское правительство и народ с Днем независимости. С нетерпением ждем расширения нашего стратегического сотрудничества", - говорится в публикации.
Напомним, что сегодня Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Украины Володимиру Зеленскому по случаю Дня независимости.
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