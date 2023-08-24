МИД Азербайджана поздравляют Украину с Днем независимости

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Украину с Днем независимости.

Как сообщает в четверг Day.Az, в связи с этим на странице МИД Азербайджана в соцсети размещена соответствующая публикация.

"Поздравляем дружественные украинское правительство и народ с Днем независимости. С нетерпением ждем расширения нашего стратегического сотрудничества", - говорится в публикации.

Напомним, что сегодня Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Украины Володимиру Зеленскому по случаю Дня независимости.