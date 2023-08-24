В Азербайджане действуют 18 бельгийских компаний.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с министром иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб.

"Объем инвестиций из Бельгии в Азербайджан составляет 120 миллионов долларов США. Сегодня мы также провели обсуждения в рамках стратегического сотрудничества. Кроме того, состоялся обмен мнениями о растущей роли Азербайджана в сфере энергетической безопасности", - добавил Байрамов.

Напомним, что визит Хаджа Лабиб в регион начался 22 августа. Сначала она посетила Армению, а 23 августа - Грузию.