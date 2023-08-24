Физулинский аэропорт подтверждает свой статус международного

Источник: Агентство международной информации Trend

Физулинский аэропорт, первым открытый на освобожденных территориях, стал еще одним успешным, амбициозным проектом, реализованным под руководством Президента Ильхама Алиева.

Официальное открытие аэропорта состоялось 26 октября 2021 года, и за неполные два года с начала своей работы Физулинский аэропорт по-настоящему подтвердил свой международный статус. В частности, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, посетивший нашу страну с государственным визитом, прибыл в Физули на своем самолете и отбыл в Узбекистан оттуда же.

Следует напомнить, что и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также прибывал в Физулинский аэропорт и даже принимал участие в его открытии вместе с Президентом Ильхамом Алиевым. На церемонии открытия Президент Эрдоган подчеркнул, что Международный аэропорт Физули обладает потенциалом, который создаст дополнительную ценность не только для Азербайджана, но и для всего Южного Кавказа.

Показательно, что совсем недалеко от Физулинского аэропорта находится его прямая противоположность - открытое недавно Николом Пашиняном в Гафане недоразумение, которое армянские СМИ громко называют международным аэропортом.

Ереван неуклюже попытался сделать нечто, хоть отдаленно напоминающее успехи Азербайджана, но и тут у них получилось как всегда: аэропорт в Гафане - мертворожденный проект хотя бы потому, что его эксплуатация практически невозможна без нарушения воздушного пространства Азербайджана. А в Баку уже дали понять, что без соответствующих договоренностей любой борт, который будет взлетать или садиться в Гафане, будет расцениваться как потенциальная военная угроза со всеми вытекающими последствиями. В отличие от Армении, строя и Физулинский, и Лачинский, и Зангиланский аэропорты, Азербайджан выбирал место для будущих воздушных гаваней таким образом, чтобы прилет сюда самолетов ничего не нарушал.

Между Гафанским и Физулинским аэропортами - настоящая пропасть, как с точки зрения технического оснащения, так и с точки зрения возможностей, потенциала, эффективности и успешности.

Такая же, как пропасть в уровне развития между Арменией и Азербайджаном.