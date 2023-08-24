https://news.day.az/politics/1592174.html С территории Азербайджана до сих пор не выведены незаконные армянские вооруженные формирования - глава МИД
С территории Азербайджана до сих пор не выведены незаконные армянские вооруженные формирования - глава МИД
С территории Азербайджана до сих пор не выведены незаконные армянские вооруженные формирования.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с министром иностранных дел Бельгии Хаджей Лабиб.
"Это поддерживается Арменией, и незаконные действия продолжаются", - добавил министр.
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