С территории Азербайджана до сих пор не выведены незаконные армянские вооруженные формирования.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с министром иностранных дел Бельгии Хаджей Лабиб.

"Это поддерживается Арменией, и незаконные действия продолжаются", - добавил министр.

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