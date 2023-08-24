Важно продолжение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией на основе переговоров - Джейхун Байрамов
В настоящее время, после прекращения оккупации, важно, чтобы процесс на основе взаимного уважения территориальной целостности между Азербайджаном и Арменией продвигался не на словах, а на основе реальных переговоров.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном пресс-брифинге с министром иностранных дел Бельгии Хаджей Лабиб в Баку.
"Азербайджан предпринимает важные шаги в этом направлении. Почти 30 лет не было возможности начать делимитацию между двумя странами. Причиной тому была оккупация Арменией азербайджанских земель", - сказал министр.
Напомним, что 22 августа начался визит главы МИД Бельгии Хаджи Лабиб в регион. Сначала она посетила Армению, а 23 августа - Грузию.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре