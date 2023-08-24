Армения прибегает к военным и политическим провокациям

Армения, которой не нравится создание пограничного пункта пропуска "Лачин", прибегает к военным и политическим провокациям.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лабиб.

"В вопросах доставки гуманитарных грузов Армения заняла линию политического манипулирования ", - добавил он.

Напомним, что визит главы МИД Бельгии в регион начался 22 августа. Сначала она посетила Армению, 23 августа - Грузию, а 24 августа - Азербайджан.