https://news.day.az/politics/1592181.html Бельгия стремится к углублению связей с Азербайджаном - Хаджа Лабиб
Бельгия стремится к углублению связей с Азербайджаном - Хаджа Лабиб
Бельгия стремится к углублению связей с Азербайджаном.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказала министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб на совместном брифинге с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"Мы обсудили ряд вопросов в сфере двусторонних отношений, торговли, инвестиций. Сегодняшняя встреча стала хорошей возможностью для подобного рода обсуждений" - подчеркнула Лабиб.
Напомним, что визит главы МИД Бельгии в регион начался 22 августа. Сначала она посетила Армению, 23 августа - Грузию, а 24 августа - Азербайджан.
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