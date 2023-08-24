Джейхун Байрамов о роли Зангезурского коридора

Говоря о Среднем коридоре Восток-Запад и его растущей роли, возможность, созданная сегодняшней ситуацией, а также роль использования Зангезурского коридора в качестве нового ответвления Среднего коридора Восток-Запад, доведены до сведения главы МИД Бельгии.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном пресс-брифинге с министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лабиб в Баку.

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