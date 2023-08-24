https://news.day.az/politics/1592185.html Мы знаем, что Азербайджан предпринимает шаги для устойчивого мира - глава МИД Бельгии
Мы знаем, что Азербайджан предпринимает шаги для устойчивого мира - глава МИД Бельгии
Мы знаем, что Азербайджан предпринимает шаги для устойчивого мира.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказала министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб на совместном брифинге с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"Несколько дней назад я сказала главе МИД Армении, что это историческая возможность и что необходимо проведение диалога",- подчеркнула Лабиб.
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