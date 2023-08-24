Глава МИД Бельгии поблагодарила Азербайджан

Мы считаем Азербайджан важным партнером в Европейском Союзе.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказала министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб на совместном брифинге с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"ЕС с уважением относится к этим отношениям, и мы хотели бы, чтобы наше сотрудничество продолжалось и впредь. Азербайджан играет очень важную роль в энергоснабжении. Также мы выражаем особую благодарность Азербайджану за помощь Украине", - подчеркнула Лабиб.

Напомним, что визит главы МИД Бельгии в регион начался 22 августа. Сначала она посетила Армению, 23 августа - Грузию, а 24 августа - Азербайджан.