https://news.day.az/politics/1592190.html Глава МИД Бельгии поблагодарила Азербайджан
Глава МИД Бельгии поблагодарила Азербайджан
Мы считаем Азербайджан важным партнером в Европейском Союзе.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказала министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб на совместном брифинге с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
"ЕС с уважением относится к этим отношениям, и мы хотели бы, чтобы наше сотрудничество продолжалось и впредь. Азербайджан играет очень важную роль в энергоснабжении. Также мы выражаем особую благодарность Азербайджану за помощь Украине", - подчеркнула Лабиб.
Напомним, что визит главы МИД Бельгии в регион начался 22 августа. Сначала она посетила Армению, 23 августа - Грузию, а 24 августа - Азербайджан.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре