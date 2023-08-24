Переговоры вокруг мирного соглашения - процесс, состоящий из различных этапов

Переговоры вокруг мирного соглашения - это процесс, состоящий из различных этапов.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лабиб в Баку.

"Как правило, Армения сохраняет условия, направленные Азербайджаном, в течение 30-60 дней. Когда же Армения направляет свои условия Азербайджану, то уже через 1-2 дня делает заявление в прессе, в котором заявляет, что "мы уже отправили наши условия Азербайджану". Сегодня же Армения и вовсе установила "рекорд", сделав заявление для прессы, спустя всего 40 минут после отправки условий", - добавил Байрамов.

Напомним, что визит главы МИД Бельгии в регион начался 22 августа. Сначала она посетила Армению, 23 августа - Грузию, а 24 августа - Азербайджан.