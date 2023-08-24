Военнослужащие азербайджанской армии принимают участие в международных учениях

Военнослужащие азербайджанской армии принимают участие в многонациональных военных учениях "Agile Spirit 2023", проходящих в Тбилиси (Грузия).

Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, в тактических и командно-штабных учениях принимают участие представители 21 страны.

Основное внимание в международных учениях уделено обеспечению боевого слаживания в ходе взаимодействия, обмену опытом, повышению профессионализма и дальнейшему совершенствованию знаний и навыков личного состава.

Отметим, что многонациональные учения организуется в Грузии в 11-й раз.