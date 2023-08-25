В селе Забух обеспечена вся необходимая социальная инфраструктура

Сегодня 20 семей из 88 человек переселились в село Забух Лачинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Фуад Гусейнов.

Он отметил, что после выселения армян, незаконно поселившихся в селе Забух во время армянской оккупации, были приняты подготовительные меры для возвращения жителей этого села.

"Строительные работы в селе Забух начались в феврале этого года и завершились в августе. На начальном этапе в селе Забух было построено 223 современных частных дома, а также обеспечена вся необходимая социальная инфраструктура", - отметил Фуад Гусейнов.